Gowin proponuje coś zupełnie nowego ws. wyborów. Ma ofertę… kompromisową dla PiS. Jarosław Gowin bierze pod uwagę, że opozycja może odrzucić ofertę zmian w konstytucji. Wtedy jego ugrupowanie wyjdzie z nową ofertą do Prawa i Sprawiedliwości, która zakłada przeprowadzenie wyborów prezydenckich w sierpniu. – Przygotujmy porządnie od strony legislacyjnej ordynację korespondencyjną, dobrze to zorganizujmy i przeprowadźmy wybory w połowie sierpnia – zaproponował Jarosław Gowinna antenie TVN24 dając do zrozumienia, że jest przeciwnikiem majowego głosowania. wyborów prezydenckich nie da się przeprowadzić 10 maja. – Trzeba byłoby iść na skróty, wielokrotnie łamiąc przepisy, prawo. To byłyby wybory bardzo łatwe do podważenia, również dlatego że karty do głosowania mają być rozdawane bez potwierdzenia. Uważam, że to jest podstawowy feler – tłumaczył były wicepremier. Zaznaczył przy tym, że jest zwolennikiem głosowania korespondencyjnego.

Szef Porozumienia powtórzył, że wyborów prezydenckich nie da się przeprowadzić 10 maja. – Trzeba byłoby iść na skróty, wielokrotnie łamiąc przepisy, prawo. To byłyby wybory bardzo łatwe do podważenia, również dlatego że karty do głosowania mają być rozdawane bez potwierdzenia. Uważam, że to jest podstawowy feler – tłumaczył były wicepremier. Zaznaczył przy tym, że jest zwolennikiem głosowania korespondencyjnego.

