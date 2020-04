Gowin rzuca rękawicę Kaczyńskiemu. Ale ma podział we własnej partii. Co najmniej kilku posłów partii Jarosława Gowina jest gotowych poprzeć proponowane przez PiS głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich 10 maja. To znaczy, że w konflikcie Gowina z Jarosławem Kaczyńskim stoją oni po stronie lidera PiS. O buncie Porozumienia oraz ultimatum, które mogą zatrząść rządem, pisaliśmy w Onecie jako pierwsi już we wtorek. Nerwowo w koalicji rządzącej zrobiło się, kiedy PiS w nocnym sobotnim głosowaniu przeforsował zmiany w prawie wyborczym, umożliwiające głosowanie korespondencyjne dla osób objętych kwarantanną oraz wyborców, którzy ukończyli 65. rok życia. Mimo protestów opozycji i uwag Senatu partia rządząca na tym jednak nie poprzestała. Z informacji Onetu wynika, że już na początku tygodnia prezes PiS Jarosław Kaczyński zażądał od Jarosława Gowina poparcia kolejnych zmian w ordynacji, które wprowadzałyby możliwość głosowania korespondencyjnego przez wszystkich uprawnionych do głosowania. Miało paść nawet ultimatum: groźba usunięcia Porozumienia z rządu, jeśli politycy od Gowina nie poprą nowych zmian w prawie wyborczym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

