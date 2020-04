Gowin u Kaczyńskiego. Spotkanie ostatniej szansy. W niedzielę wieczorem doszło do spotkania lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego ze zbuntowanym wicepremierem Jarosławem Gowinem — ustalił Onet. Według informacji Onetu, między Kaczyńskim a Gowinem może dojść do kompromisu. W jednym z wariantów Gowin miałby poprzeć proponowane przez PiS głosowanie korespondencyjne, ale jako ogólną formułę wyborów, bez przesądzania, że głosowanie prezydenckie odbędzie się 10 maja. W praktyce byłby to unik Gowina. Liderowi Porozumienia zależy na tym, aby wyjść z twarzą z kilkudniowej wojny z Kaczyńskim. Wielokrotnie zarzekał się, że nie poprze organizacji wyborów 10 maja i zagłosuje przeciwko wprowadzeniu wyborów korespondencyjnych przy takim terminie wyborów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.