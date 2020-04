Groźba niedoborów żywności? Azjatyckie organizacje producentów ostrzegają. Organizacje zrzeszające producentów żywności w Azji Południowo-Wschodniej ostrzegają przed zakłóceniem łańcucha dostaw przez blokady, stosowane w kolejnych państwach w związku z pandemią koronawirusa. Wskazują, że takie regulacje mogą doprowadzić do niedoborów. We wspólnym oświadczeniu organizacje Food Industry Asia (FIA) i ASEAN Food and Beverage Alliance (AFBA) wzywają azjatyckie rządy do zapewnienia niezakłóconej produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych oraz napojów. „Jeśli (zbyt) restrykcyjne ograniczenia zostaną wprowadzone przez poszczególne kraje w odpowiedzi na pandemię Covid-19, spowoduje to efekt domina w regionalnym łańcuchu dostaw” – napisał w oświadczeniu szef FIA Matt Kovac. Prezes AFBA Abdul Halim Saim zwraca uwagę, że wytwórców już teraz zaczęły dotykać niedogodności przy transporcie żywności. Wskazał na opóźnienia i utrudnienia w produkcji, dostępie do surowców, opakowań i siły roboczej. Szczególnie dotkliwe są, jego zdaniem, ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników do i z fabryk i wytwórni. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

