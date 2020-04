Gubernator Nowego Jorku zapowiada “nową normalność”

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział, że stan zmierza w kierunku nowej normalności, a nie do powrotu do tego co było. Zapowiedział wprowadzenie nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

– Tam, gdzie idziemy to nie jest ponowne otwarcie ponieważ nie zamierzamy wznowić tego, co było. Zmierzamy do innego miejsca” – sprecyzował Cuomo w nawiązaniu do planów stopniowego odchodzenia od rzeczywistości wymuszonej epidemią koronawirusa.

Według gubernatora zakończy się ona, kiedy ludzie uznają, że są w 100 proc. bezpieczni i nie muszę się o to martwić. – Kiedy to nastąpi? (…) Co zrobisz do czasu, wynalezienia szczepionki i kiedy będzie można Covid-19 leczyć? Cóż, będzie to stopniowe ponowne otwieranie – wyjaśnił”.