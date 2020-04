Gubisz się na Instagramie? Oto jego 7 ukrytych funkcji, o których nie miałeś pojęcia. Instagram ma wiele tajemnic. Być może nie wszystkie są ci znane. Możliwe, że nie wiesz jak udostępnić czyjąś relację w swoim profilu na Instagramie lub jak ukryć InstaStory przed znajomym. Teraz to się zmieni! Oto 7 ukrytych funkcji Instagrama, o których mogłeś nie wiedzieć. Chcesz zapisać zdjęcie, które bardzo ci się podoba? Nie musisz robić screenshota! Instagram udostępnia opcję zapisywania ulubionych postów oraz grupowania ich w kolekcje w zakładce “Zapisane” na naszym profilu (widzimy ją tylko my).

Jak zapisać zdjęcie? Wystarczy nacisnąć symbol zakładki, który znajduje się po każdym zdjęciem po prawej stronie. Z kolei wszystkie nasze zapisane zdjęcia możemy obejrzeć, wchodząc na nasz profil, klikając na symbol trzech kresek w prawym górnym roku i wybierając zakładkę "Zapisano".

