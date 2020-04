Gwałcił ją codziennie, teraz jest na niego skazana – Podczas wojny siedziało się w obozach jenieckich, walczyło się o życie, a każdy dzień był nie do przewidzenia. I tak jest teraz w moim domu – wyrzuca z siebie Anka. Na czas kwarantanny została zamknięta pod jednym dachem z mężem-wojskowym, który od lat się nad nią znęca. Na wszystko patrzą ich dwaj synowie. – To najgorszy moment w życiu – ciężko wzdycha Anna. Wyrwała się z domu do pobliskiego lasu. Tu nie musi mówić szeptem, może wyłączyć czujność. Mąż nie skarci spojrzeniem, nie będzie na nią wrzeszczał, znęcał się. Trochę też się oderwie: złapie pierwsze promienie wiosennego słońca, popatrzy, jak drzewa budzą się do życia, a ptaki podrywają do lotu. Przez telefon słychać, jak głośno śpiewają. To taka szczelina w piekle. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.