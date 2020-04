Gwałtowny wzrost liczby osób zakażonych w Polsce Koronawirus w Polsce. Cały czas wzrasta liczba osób zakażonych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 117 nowych przypadkach. Zmarły kolejne osoby z COVID-19. Mamy 117 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych – przekazuje ministerstwo zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą:

39 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

17 osób z woj. mazowieckiego,

16 osób z woj. dolnośląskiego,

1 osoby z woj. wielkopolskiego oraz

1 osoby z woj. lubuskiego. Jednocześnie resort informuje o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Tylko w piątek przybyło aż 437 nowych przypadków COVID-19. W sumie liczba zakażonych koronawirusem to 3383 osób, z czego zmarło 71 osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

