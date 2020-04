Historia parasoli

Z cyklu: Romans z historią

W przeszłości były dwa rodzaje parasoli: chroniące ich właścicieli od promieni słońca, a także od deszczu. Obecnie prawie zawsze jeden parasol spełnia te odmienne dwie funkcje. Gdy pod koniec XVIII wieku parasole przestały służyć jedynie kobietom, bo przekonali się do nich mężczyźni, wtedy oni, nawet gdy niebo było pochmurne i nie padało, nie rozstawali się z nimi. W dni bezdeszczowe nie były używane jako laski, ale elegancka ozdóbka podziwiana przez przechodniów.

Nazwy parasoli

Jako pierwsze pojawiły się w kilku krajach świata starożytnego parasole antysłoneczne, bo panowała powszechna moda w świecie niewieścim, by twarz i ciało utrzymywać możliwie jak najbardziej naturalnie białe, nie „skażone” słońcem, wiatrami. Parasole od deszczu musiały czekać w wielu z tych krajów setki, a nawet w niektórych tysiące lat, by stały się równie, a nawet często bardziej użyteczne niż przeciwsłoneczne. Te antydeszczowe najczęściej zapożyczały nazwy od tych wcześniej znanych, mających w swych nazwach w różnych językach łacińskie słowo sol (słońce), choć już nie musiały chronić ludzi od promieni słonecznych, lecz od deszczu. W dwóch popularnych językach kultury europejskiej: angielskim i włoskim, wybrano inne łacińskie słowo jako podstawę nazwy ich parasoli – to umbra, czyli cień. Ich pełna nazwa w tych dwóch językach to umbrella i ombrello. Francuzi i Hiszpanie poszli w tych sprawach swoją drogą i mają ciągle oddzielne nazwy dla każdego z dwóch rodzajów parasoli: we Francji od słońca chroni parasol, a parapluie od deszczu (fr. pluie to deszcz). Hiszpanie ochronę przed słońcem nazywają sombrilla (od umbra), a od deszczu paraguas (agua to woda).

Parasole świata starożytnego

Będąc, przynajmniej początkowo, drugorzędnymi przedmiotami użytkowymi, niewiele zostało po nich śladów pisanych, ikonograficznych i innych, ale wystarczająco, by mieć jakieś wyobrażenie o ich wyglądzie i używalności. Są ślady, że w Azji Mniejszej, Chinach, Egipcie, były znane już w drugim, a nawet w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Początkowo do ich budowy używano kości wieloryba, drewna, prętów metalowych, a na wierzchu, na czaszy, pojawiały się pióra, duże liście, najczęściej palmowe, skóry. Od samego początku przybierały kształt, który dobrze znamy: baldachimu. Najstarsze świadectwa ich istnienia pochodzą z Chin. Czasze parasoli przeciwsłonecznych tworzono z różnych materiałów, nawet z tkaniny jedwabnej, a po odkryciu w tym kraju papieru około roku 105 nowej ery przez eunucha Cai Lun, choć papieropodobne twory są znane w tym kraju już w II wieku p.n.e. Używano do ich produkcji ciężki morwowy papier nasączony olejem.

Niewiele póżniej zaczęto produkować ze skóry parasole przeciwdeszczowe. Były to parasole najczęściej dla mężczyzn – kobiety nie miały potrzeby ich używać bo ich miejsce było w domu w przy dzieciach, przy usługiwaniu swemu panu, czyli mężowi, dbaniu o czystość i porządek w pomieszczeniu. Były to przedmioty drogie, eleganckie, więc używane były przez pewien czas wyłącznie przez władców i ich świtę. Tego typu parasole przymocowywano do wozów bojowych, by deszcz i nadmiar słońca nie były przeszkodą dla woźnicy i bojownika w czasie walki. Gdy te parasole rozprzestrzeniły się po sąsiednich krajach, ich władcy, podobnie jak w Chinach, przemieszczając się na swych pojazdach królewskich, nie pokazywali się podwładnym bez parasola. W niektórych krajach zabronione było komukolwiek używać parasoli poza władcą, w innych był to specjalny przywilej nadawany przez władcę elicie i kapłanom.

W Egipcie znane były chyba wyłącznie parasole antysłoneczne. Nie było zapotrzebowania na antydeszczowe, bo deszcz był nieczęstym gościem na tych terenach, wodę uważano za święty dar boży, która płynąc Nilem czyniła ich kraj krainą żyzną, a nie piaszczystą pustynią jak tereny krajów sąsiednich. Woda w formie deszczu był błogosławieństwem niebios, nie wypadało się przed nią chronić. Egipskie parasole stały się popularne w Europie począwszy od Grecji, poprzez Imperium Rzymskie do innych krajów Zachodniej Europy do końca czasów starożytnych, czyli do V wieku nowej ery. Nie chroniły przed deszczem, jedynie przed słońcem i to nie zawsze szczelnie. W Rzymie znane były także parasole antydeszczowe, ale używane tylko przez kobiety prominentów – senatorowie i inni woleli mieć swe wełniane tuniki przemoczone, niż się narazić na poświewisko jako typy zniewieściałe.

Z dwóch powodów na solidne parasole antydeszczowe Europa musiała czekać około tysiąc lat. Po pierwsze, po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w tym okresie nikt nie myślał o parasolach i innych niekoniecznych do przeżycia przedmotach, bo kraje Europy były w prawie ciągłej wojnie między sobą i były nawiedzane przez dość częste pandemie, które zmiatały miliony ich mieszkańców i rujnowały gospodarki krajów. Drugi powód był taki, że kontakty z Chinami zostały przerwane przez prawie cały okres średniowiecza aż do powstania najpierw jednego, a później kilku tak zwanych „szlaków jedwabnych”, które ułatwiały handlową wymianę produktów między tymi dwoma terenami.

Ta wymiana rozkręciła się na dobre w epoce Odrodzenia, czyli prawie w połowie pierwszego tysiąclecia nowej ery. Prawdopodobnie po raz pierwszy ujrzano w Europie chiński parasol, gdy pojawił się z nim w XIV wieku mnich z Florencji Giovanni de Marignolli, emisariusz papieski do cesarza Chin. Drogie, szczelne parasole chińskie, które sprowadzono do Europy, były początkowo używane przeważnie przez kobiety, podobnie jak w Rzymie, bo uznano je za rzecz niemęską, więc gdy ktoś chciał lub musiał się posługiwać tym „babskim” przedmiotem, zakładał maskę, by go nie wyśmiano. Większość rodzaju męskiego wolała się przemoczyć i nawet rozchorować przemakając deszczem, niż stracić estymę twardziela, prawdziwego mężczyzny.

Bardzo powolny proces wkroczenia parasoli w świat męski

Dopiero pod koniec XVII wieku na niektórych terenach Europy zaczęto widywać mężczyzn pod parasolem deszczowym i nie kpić sobie z nich. Ale to był ciągle widok rzadki. Faktycznie, na wielką skalę, mężczyźni pokochali parasole jako przedmiot bardzo użyteczny dzięki jednego człowiekowi, Anglikowi Jonasowi Hanwayowi, który przechadzał się do Londynie z parasolką w drugiej połowie XVIII wieku. Ten popularny pisarz i podróżnik kupił swą elegancką parasolkę w Persji. Początkowo wyśmiewano to „szaleństwo”, ale zaczęto się do tego powoli przyzwyczajać. Musiało upłynąć około pół wieku zanim mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie tylko parasole nosili w czasie deszczu, ale stały się one ulubionych nierozłącznym przedmiotem w ich rękach: co więcej, pod koniec tego wieku pieszczotliwie nazywali je hanweyami.

Wyobrażam sobie satysfakcję tego człowieka, gdy w starszym wieku nie widywał już na ulicach Londynu dżentelmenów nie noszących w rękach parasoli. Gdy nie padało, wtedy zwinięte noszono je rączką do dołu. To przekaz dla pospólstwa, że to nie tylko ochrona przed deszczem, ale metryka dżentelmena. I tak dość szybko (choć dużo wolniej od pandemii koronawirusa), parasol stawał się przedmiotem częstego użytku u ludzi rodzaju nie tylko żeńskiego, ale męskiego. Wszyscy, nie tylko ekonomiści wiedzą, że popyt wyzwala podaż.

W całej Europie i innych krajach świata zależnych od niej politycznie i gospodarczo, zaczęły się mnożyć jak grzyby po deszczu manufaktury tego „cudownego” wynalazku. Choć kości wielorybów zastąpiono początkowo konstrukcją drewnianą, dość szybko zastąpiono ją częściami ze stali, aluminium, a obecnie materiałem ze szklanego włókna.

Oczywiście pierwszy sklep tylko z parasolkami otwarto w Londynie, ale dopiero w 1830 roku. Były to początkowo parasole z drewna lub fiszbinu, pokryte materiałem nasączonym olejem.

Współczesne parasole

Chyba trzeba uznać, że zapoczątkował je w 1852 roku Brytyjczyk Samuel Fox, który zaprojektował i wykonał stelarz parasola z metalu, pręty to fiszbiny znane wcześniej do konstrukcji gorsetów. Wyglądał jak większość dzisiejszych parasoli. Ale dopiero rok 1920 był rokiem początku wielkiej popularności parasoli w wielu krajach, po zbudowaniu przez Niemca Hansa Haupta prototypu otwieranego automatycznie. Tego typu parasole zawojowały cały świat. Powstawały nowe ich rodzaje poza znanymi odręcznymi deszczochronami i tymi od słońca. Wielkie parasole chroniły całe rodziny na plaży, widziałem także na plażach Europy, że niektórzy dbający o białą cerę nie musieli używać sprzętu noszonego w ręku – mały parasolik mocowali sobie wprost na głowie. Parasolikami upiększa się koktajle w elegenckich restauracjach.

Ostatnio wpadły mi w oczy plażowe samootwieralne namioty w formie parasoli zasłaniające słońce z trzech stron. Bardzo popularne są dzisiaj samootwieralne mini-parasolki niekiedy niewiele większe od 20 cm. Coraz modniejsze stają się także parasolki zwane w języku angielskm bubble umbrellas, czyli coś przypominające bańkę mydlaną lub pęcherzyk powietrza, stworzone z przezroczystego materiału. Duże przechylane parasole chronią nas od promieni słonecznych i nadmiaru światła gdy spożywamy posiłek poza domem, lub ucztujemy na naszych patiach, które dach w tym czasie nie zasłania od słońca. Najnowsza nowość to parasolki odporne na wiatry, nawet te wiejące nieco ponad 100 kilometrów na godzinę. Choć wielu ludzi nie używa nigdy parasoli, bo nie muszą wychodzić gdy leje, a na tych co muszą się przemieszczać w czasie deszczu, też kropla nie pada, bo wyjeżdzają wozem z garażu będącego częścią domu, a w pracy czy w jakimś urzędzie wychodzą z wozu na parkingu znajdującego się pod budynkiem, mimo tego trudno wyobrazić sobie ich dom bez parasola przy wyjściowych drzwiach.

Co roku sprzedaje się na świecie setki milionów parasoli – w samych Stanach Zjednoczonych około 30 milionów – większość produkcji chińskiej. Formę parasoli mają niektóre budowle, na przykład piękny architektoryczny twór w Sewilli.

Pisze się o nich wiersze, pojawiają się w tytułach książek lub filmów np. „Parasolki z Cherbourga”, w latach 60-tych jest w różnych językach wiele piosenek o nich – wielu Polaków po więcej niż jednym kielichu czy dwóch wyśpiewuje standadtowy hymn pijacki „Góralu, czy ci nie żal”, a później inne popularne piosnki, często przebój Marii Koterbskiej „Parasolki”. I ja, jeszcze młodzik, śpiewałem go pod prysznicem, ale na trzeźwo, bo w czasie pierwszej komunii, proboszcz naszej parafii wymusił na nas dzieciakach formalną przysięgę wyrecytowaną głośno przez każdego z osobna, zakończoną pocałunkiem krzyża, że do 25. roku życia nie weźmiemy do ust alkoholu. Ślubu nie złamałem, chyba jedyny z tej grupki przysięgających dzieciaków.

Władysław Pomarańki