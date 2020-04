Historyczna sytuacja na rynku ropy. “Ruchy są po prostu niewiarygodne”. Spektakularne załamanie cen ropy naftowej na amerykańskiej giełdzie paliw. W poniedziałek cena wygasających w maju kontraktów na ropę typu WTI spadła poniżej zera i sięgnęła w pewnym momencie -37 dolarów za baryłkę. Ujemna cena to pierwszy taki przypadek w historii kontraktów na West Texas Intermediate. Wszystko przez koronawirusa i spadające zapotrzebowanie na ropę oraz fakt, że na świecie coraz szybciej maleje liczba miejsc, gdzie surowiec może być składowany. Cena baryłki ropy WTI w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku dynamicznie spadała w ciągu dnia aż do zera, a następnie pojawiły się ceny ujemne. Oznacza to, że producenci są gotowi dopłacić, żeby odbiorcy chcieli wziąć od nich surowiec. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

