Home Depot i Canadian Tire, a także inne sklepy w Ontario zamknięte Po aktualizacji rządu Ontario z listy firm niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki usunięto wszystkie sklepy ze sprzętem gospodarstwa domowego w prowincji i zostały one zamknięte od niedzieli. Rząd prowincji początkowo utrzymał pewną liczbę przedsiębiorstw, którym pozwolono pozostać otwartymi w czasie pandemii COVID-19, ale lista ta została skrócona i nie obejmuje już sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego. Zamiast tego sklepy z wyposażeniem domowym mgą sprzedawać „tylko za pomocą alternatywnej metody sprzedaży, czyli online z odbiorem lub dostawą internetową, z pewnymi wyjątkami”. Na przykład sklepy Home Depot są oficjalnie zamknięte dla klientów w Ontario – ale zakupy online i odbiór pod domem klienta są nadal dostępne. „Zgodnie z ostatnimi zarządzeniami rządu prowincji wszystkie sklepy Home Depot i Canadian Tire w Ontario będą zamknięte dla klientów od niedzieli 5 kwietnia”, firmy opublikowały ten komunikat na swoich stronach internetowych. „Odbiór przez klienta pozostaje dostępny w nagłych potrzebach tego samego dnia. Sklepy w Quebecu będą zamknięte w każdą niedzielę kwietnia. Sklepy we wszystkich innych prowincjach pozostaną otwarte z dostosowanymi godzinami”. W e-mailu do klientów Home Depot poinformował również, że eliminuje duże wiosenne promocje i wstrzymuje ulotki, aby uniknąć zwiększania i nadmiernego ruchu klientów w sklepach w Kanadzie, a także ogranicza usługi i instalacje do tych, które są niezbędne do konserwacji oraz potrzeby w zakresie napraw na wspomnianych rynkach. Lowe’s opublikował podobną wiadomość na swojej stronie internetowej, wskazując, że sklepy pozostaną otwarte do odbioru zamówień online złożonych przez klientów tylko do 18:00 codziennie. Wczoraj, po tym ogłoszeniu, Canadian Tire odnotował ogromny napływ klientów, co spowodowało awarię witryn internetowych w Ontario. Wszystkie firmy, których nie ma na liście podstawowych usług, musiały zostać zamknięte do 23:59 w sobotę na co najmniej 14 dni. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

