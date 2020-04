Hotel w Toronto daje bezpłatnie pokoje pracownikom służby zdrowia Pielęgniarki z Toronto, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia – ludzie, którzy codziennie narażają swoje życie w walce z trwającą pandemią – mają nowe miejsce, w którym mogą się zatrzymać (tymczasowo) i dzwonić do domu między zmianami, jeśli chcą. Hotel Annex przy 296 Brunswick Avenue oficjalnie ponownie otworzył swoje podwoje. Został zamknięty w marcu, podobnie jak wiele hoteli w mieście, z uwagi na obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa gości. Pokoje hotelowe nie są dostępne dla ogółu; zarezerwowane są wyłącznie dla tych, których firma nazywa „Bohaterami w naszym hotelu”. A bohaterowie oczywiście mają wynajem za darmo (a raczej za grosze płacone przez prywatnych darczyńców). Ultranowoczesny hotel butikowy z 24 pokojami informuje, że darczyńcy rzeczywiście ponoszą koszty wszystkich pokoi (i ich sprzątania) dla pracowników służby zdrowia do końca czerwca. W hotelu zatrzymują się pracownicy służby zdrowia od kilku tygodni, ale niedawno uruchomiono sklep internetowy, który umożliwia gościom kupowanie wina i czekolady podczas ich pobytu. Każdy, kto chciałby przekazać darowiznę lub w inny sposób uczestniczyć w tej inicjatywie, może odwiedzić stronę internetową hotelu Annex, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. „Pielęgniarki, lekarze i członkowie personelu medycznego, którzy znaleźli miejsce w naszym hotelu wyrażają wdzięczność za to, że mogą bezpiecznie tu przbywać z dala od swoich rodzin nie narażając ich i być blisko szpitala, biorąc pod uwagę jak ciężko i długo pracują” – powiedział dyrektor hotelu Ryan Killeen. „Jesteśmy hotelem nowej generacji – zaawansowanym technologicznie i bezdotykowym – jesteśmy teraz w wyjątkowej sytuacji, mogąc zapewnić warunki, które nie wymagają fizycznej interakcji z personelem” – dodał. Rzeczywiście, goście – pracownicy służby zdrowia mogą rezerwować pokoje, otrzymywać kody wejściowe i zameldować się w swoich pokojach za pomocą samych telefonów. To samo dotyczy dostaw żywności, usług prania i sprzątania pokoju. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.