Będą kanadyjskie respiratory; dostawa wadliwych masek i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (7 kwietnia)

Jak wygląda sytuacja w Kanadzie? W polskim podcaście “8:10” opowiada o tym

red. Malgorzata P. Bonikowska

________________________________________

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Tu dzwoń jak masz objawy!

Oto najnowsze informacje z 5 kwietnia:

Kanada – 17 897 (wczoraj 16 667)

źródło

• Ministerstwo spraw zagranicznych Kanady – Global Affairs Canada potwierdził, że wiceminister spraw zagranicznych Marta Morgan jest zarażona koronawirusem.

• Minister spraw zagranicznych François-Philippe Champagne powiedział we wtorek, że „w obliczu bezprecedensowej i ciągle ewoluującej sytuacji ciężka praca urzędników konsularnych Kanady na całym świecie pomogła w powrocie do domu tysiącom Kanadyjczyków” ale „Niestety, nie będzie możliwe zapewnienie powrotu wszystkich Kanadyjczyków, którzy chcą wrócić do domu. Global Affairs Canada nadal będzie udzielać porad i wsparcia Kanadyjczykom poza granicami Kanady”.

• Premier Justin Trudeau ogłosił umowy na kolejne 30 000 respiratorów wyprodukowanych w Kanadzie, oprócz 10 500 ogłoszonych wcześniej. Około 5000 firm przestawia się na produkcję specjalnego sprzętu do walki z wirusem. Trudeau twierdzi, że rząd działa tak, aby firmy kanadyjskie produkowały jak najwięcej respiratorów, tak szybko, jak to możliwe, aby zaspokoić krajowe potrzeby, a także aby pomóc krajom, które nie są w stanie ich produkować.

• Alberta najprawdopodobniej osiągnie szczyt zakażeń koronawirusem w połowie maja i można się spodziewać od 400 do 3100 zgonów do końca lata. Takie scenariusze przedstawił premier Alberty Jason Kenney jako kolejny premier prowincji, który publicznie przedstawił prawdopodobne i najgorsze scenariusze pandemii. Wpływ na gospodarkę będzie paraliżujący – co najmniej 25-procentowe bezrobocie, czyli co najmniej pół miliona bezrobotnych.

• Kanada spodziewa się przesyłki 500 000 masek od amerykańsiej firmy 3M jutro (8 kwietnia). Do kraju przybyła przesyłka z Chin z 8 milionami masek chirurgicznych.

• Zawarto umowę dystrybucyjną z Amazon Canada, która poza Canada Post i Purolator, bedzie zajmować się dystrybucją materiałów medycznych zakupionych przez rząd Kanady.

• Okazało się, że do Toronto trafiła przesyłka wadliwych mask z Chin – nie spełniają one standardów. Szef straży pożarnej Toronto Matthew Pegg, odpowiedzialny za miejskie centrum operacji ratunkowych, mówi, że trwają próby ustalenia, czy ktoś, kto otrzymał wadliwe maski, został narażony na zakażenie COVID-19. Miasto chce odzyskać przesyłkę 4000 pudełek zawierających po 50 masek w pudełku o wartości 200 000 dol. Maski zostały wyprodukowane w Chinach. Producent zwróci pieniądze za wadliwy towar. Około 62.600 masek zostało rozprowadzonych do domów opieki długoterminowej w mieście 26 marca. Według jego wiedzy, jest to jedyna wadliwa przesyłka, jaką miasto otrzymało do tej pory. Dr Eileen de Villa, szef służby zdrowia Toronto, nie wie, ile domów opieki długoterminowej otrzymało wadliwe maski.

• W poniedziałek wpłynęło 385 skarg dotyczących osób korzystających z zamkniętych parków i niezachowujących dystansu; wystawiono 12 mandatów.

• Canada Revenue Agency podała, że 788 510 osób z powodzeniem złożyło w poniedziałek podania o pomoc finansową w ramach programu Canada Emergency Response Benefit (CERB). Około 572 500 wniosków o zasiłek złożono online, a prawie 215,8 tys. zgłoszono telefonicznie. 2000 dol. to miesięczne świadczenie, które będzie dostępne przez okres do 16 tygodni.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 20.22:

Porównanie ze stanem sprzed 48 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 156 313

Wzrost liczby zgonów o 12 646

POPRZEDNIE CODZIENNE RELACJE:

6 kwietnia

4 kwietnia

3 kwietnia

1 kwietnia

31 marca

30 marca

29 marca

28 marca

27 marca

26 marca

25 marca

24 marca

23 marca

22 marca

21 marca

20 marca

19 marca

18 marca

17 marca

16 marca

15 marca

14 marca

12 marca

11 marca

10 marca

9 marca

8 marca