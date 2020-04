I Republikanie, i Demokraci uważają, że Rosjanie pomogli Trumpowi wygrać wybory Politycy obu partii podpisali się pod opublikowanym dziś w Waszyngtonie raportem komisji służb specjalnych Senatu USA w tej sprawie. Komisja przez trzy lata prowadziła śledztwo w sprawie tego, czy amerykański wywiad prawidłowo ocenił rosyjskie zagrożenie w prezydenckiej kampanii wyborczej 2016 r. Senatorowie przesłuchali oficerów wywiadu, analityków, urzędników, przejrzeli też tysiące stron dokumentów. Dziś opublikowali raport, którego duża część jest niewidoczna dla czytelników. Wspólnota Wywiadów USA, struktura skupiająca wszystkie 16 amerykańskich agencji wywiadowczych, zażądała bowiem zamazania dużej liczby szczegółów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

