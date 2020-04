Im więcej zachorowań w Afryce, tym większe ryzyko mutacji wirusa O “katastroficznym scenariuszu” w Afryce, kontynencie nieprzygotowanym na walkę z pandemią COVID-19, piszą w czwartek francuskie media. “Wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko i uderzy w całą Afrykę” – ostrzega “Le Figaro”, powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Sytuację w krajach Maghrebu omawia Cyril Garcia na stronie internetowej miesięcznika “Causeur”. Podkreśla , że Algieria, Maroko i Tunezja nie mają wystarczających środków technicznych i ludzkich do walki z COVID-19. Bardzo wielu pochodzących stamtąd lekarzy pracuje za granicą, przede wszystkim we Francji, gdzie jest ich prawie 20 tysięcy. W Maroku brakuje szpitali i bardzo mało jest testów do wykrywania koronawirusa. Zakaz wychodzenia jest jak dotąd przestrzegany, choć grupy islamistów próbowały manifestować przeciw zamknięciu meczetów. “Szybko zostały osadzone na miejscu, gdyż Rabat nie waha się użyć ostrych represji” – pisze publicysta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

