Inwazja. Plaga myszy na południu Opolszczyzny zrobiła się na tyle groźna, że może nie być zbiorów Południe Opolszczyzny zmaga się z inwazją myszy, reszta województwa doświadcza natomiast niespotykanej dotychczas suszy. – Zbiorów może nie być, przez suszę i przez myszy, które niszczą zboża. Może być bieda – mówi Krzysztof Zagraba, sołtys Dzierżkowic w pow. głubczyckim. – Mamy podziurawione pola, jak ser przez myszy – potwierdza Marek Froelich, prezes Opolskiej Izby Rolniczej. – Inwazja gryzoni nie przypadkiem nastąpiła na południu województwa, gdzie występuje czarnoziem, a susza nie dokonała jeszcze aż takich zniszczeń. Bo gryzonie nie budują swoich nor tam, gdzie jest susza i niskiej klasy ziemie, gdyż konstrukcja nory nie utrzyma się na piasku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

