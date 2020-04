Izolacja potrzebna aż do 2022 roku? “Science”: Kwarantanny trzeba będzie powtarzać. Z najnowszych badań opublikowanych w periodyku “Science” wynika, że jednorazowa izolacja społeczna nie pomoże pokonać koronawirusa. Konieczne będzie wprowadzanie kwarantanny co jakiś czas i to aż do 2022 roku. Dopiero wtedy możemy bowiem spodziewać się szczepionki na Sars-CoV-19. Naukowcy Harvard T.H. Chan School of Public Health na Uniwersytecie Harvarda w USA przeprowadzili symulację przebiegu pandemii koronawirusa na zasadzie analogii do podobnych genetycznie betakoronawirusów OC43 i HKU1, a wyniki opublikowali w periodyku naukowym “Science”. Wynika z nich, że koronawirus nie zginie w cieplejszych temperaturach, co potwierdzają badania badaczy z Francji, o których pisaliśmy w naTemat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

