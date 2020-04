Izolatoria w domach zdrojowych? Protest w Krynicy-Zdroju. “Ta decyzja wpłynie na upadek naszej miejscowości” – czytamy w petycji przeciwko tworzeniu izolatoriów dla zarażonych koronawirusem w Krynicy-Zdroju. Miałyby powstać w domach zdrojowych. Koronawirus w Polsce to już ponad 9000 zakażonych osób. Zmarło już 360 chorych. W wielu miejscach kraju powstają izolatoria dla tych z COVID-19. W Krynicy-Zdroju mają być takie trzy. Miałyby działać w tamtejszych sanatoriach. Władze miasta i mieszkańcy mówią stanowcze “nie”. Jak informuje Radio Plus, początkowo w mieście miało być pięć izolatoriów. Ich miejsce wyznaczył wojewoda małopolski, a za ich utworzenie i funkcjonowanie odpowiadać będą szpitale w Krynicy i w Nowym Sączu. Tymczasem mieszkańcy boją się, że się zarażą i że to będzie koniec uzdrowiska. Tym bardziej, że w Krynicy nie stwierdzono do tej pory przypadku koronawirusa. “Wyrażamy głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec decyzji Wojewody Małopolskiego o utworzeniu w naszym pięknym mieście KRYNICY-ZDROJU izolatoriow do leczenia wirusa COVID-19. Ta decyzja wpłynie na upadek naszej miejscowości, która jako Perła Polskich Uzdrowisk żyje z turystyki” – napisano w petycji, dostępnej w internecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

