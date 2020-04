Jak Europa oblała test na koronawirusa Mogli wiedzieć. Powinni byli się przygotować. Nie słuchali. Europa wciąż pozostaje epicentrum pandemii koronawirusa, miejscem, gdzie niekontrolowane ognisko przerodziło się w katastrofę. Ponad 80 tys. zmarłych. Ponad 900 tys. zarażonych. I to daleko nie koniec tych spustoszeń. Największa gospodarka świata jest sparaliżowana. Najbardziej otwarte społeczeństwa planety zamarły z przerażenia, bo to właśnie te ich cenne wolności obwinia się dziś o przyspieszenie marszu najbardziej niszczycielskiej zarazy, jaka dotknęła ludzkość w ciągu ostatnich 100 lat. To kryzys, którego europejscy przywódcy nie dostrzegli. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.