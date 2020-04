Jak pozbierać się po zimie?

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Nie ma się co oszukiwać – po zimie do pracy w ogrodzie z pewnością ruszymy natychmiast, gdy tylko nadejdzie pierwszy cieplejszy dzień wiosny.

Pamiętajmy, że o ile nie ma nic w tym złego, aby jak najszybciej pozbierać połamane podczas zimy gałęzie drzew i krzewów, to jednak zanim ruszymy z wiosennymi pracami na całego warto jeszcze nawet kilka dni poczekać. Chodzi o to, aby ziemia w ogrodzie nieco przeschła. Stąpając bowiem po nasiąkniętym wodą podłożu po prostu mocno je ubijamy. To bardzo utrudnia późniejszy wzrost korzeniom roślin, szczególnie trawie. Z drugiej strony nie radzę czekać też zbyt długo – znacznie łatwiej przecież wycinać obumarłe części roślin, zanim oplotą je wyrastające bardzo szybko z ziemi jak szalone wiosenne pędy.

Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać w ogrodzie, jest usunięcie wszystkich obumarłych części roślin jednorocznych oraz bylin, które przeleżały w nim przez zimę. Te grubsze i sterczące ku górze wycinamy sekatorem, a płożące się po ziemi po prostu wygrabiamy drucianymi grabiami. Warto pomyśleć o wrzuceniu ich do kompostownika po to, aby już jesienią uzyskać z nich własny doskonały kompost. Jeżeli natomiast nie zajmujemy się kompostowaniem, te poziomowe ogrodowe odpadki zbieramy do dużych papierowych toreb i oddajemy miastu. To ono zrobi z nich kompost, który wykorzystany zostanie w miejskich parkach.

Nawet jeżeli późną jesienią nie mieliśmy czasu posprzątać dobrze swojej działki i martwe rośliny przeleżały tam przez zimę, nie należy mieć z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Większość bowiem bylin preferuje właśnie taką sytuację. Obumarłe naziemne części roślin są doskonałą naturalną ochroną przed zimowym przemarznięciem ich korzeni. Najbezpieczniej jest chyba wiosną bacznie obserwować ogród i dopiero wtedy, gdy zobaczymy pierwsze startujące z ziemi wiosenne zielone pędy należy szybko usuwać zeschnięte stare łodygi.

Przycinanie roślin ze zdrewniałymi łodygami, czyli krzewów to już sprawa bardziej skomplikowana i wymagająca nieco większej wiedzy. Krzewy bowiem zakwitają o różnych porach podczas wegetacyjnego sezonu. Największa ich grupa zakwita wiosną i tych roślin nie należy nigdy przycinać wczesną wiosną! Ich kwiatowe pąki formują się bowiem już jesienią, a po zimie szybko się rozwijają aby cieszyć nas wiosną. A zatem przycięcie tych krzewów wczesną wiosną spowoduje, że nie zobaczymy wcale ich kwiatów. Jako przykłady wymienić można tutaj forsycje, ogrodowe azalie, albo bzy. Te krzewy lepiej przyciąć zaraz po zakończeniu kwitnienia. Natomiast krzewy kwitnące latem, takie jak budleja, krzewuszka, albo jaśminowiec śmiało można przycinać właśnie wiosną. Ich pąki formują się bowiem na jednorocznych pędach dopiero późną wiosną. Również katmie, która zakwita na początku jesieni, należy przycinać wiosną.

Jakże często zdarza się, że jesienią pozostawimy naszą murawę z nieco dłuższą, zaniedbaną przez nas trawą. Nie jest to często wcale wynikiem naszego lenistwa. W skoszeniu jej przeszkadza nam nieustanna obecność jesiennej słoty – trawa jest stale mokra i nie jesteśmy w stanie jej po prostu skosić. W takiej sytuacji wczesną wiosną natychmiast po wygrabieniu trawnika drucianymi grabiami należy jak najszybciej skosić trawnik używając spalinowej, albo elektrycznej kosiarki. Nie trzeba przy tym wcale czekać aż pojawi się nowy zielony przyrost. Kosiarka doskonale skosi również i starą zbrązowiałą zeszłoroczną trawę – zrobimy w ten sposób miejsce dla wzrostu nowej wiosennej murawy.

Wiosną zadbać również musimy o szlachetne róże. W nieco cieplejszym klimacie prawie nigdy nie są one tak naprawdę w pełni uśpione. U nas natomiast późną jesienią przycinamy ich pędy do wysokości kolan i kopczykujemy obsypując ziemią. Na okres całej zimy zapadają one w naprawdę głęboki sen. Z ich odkrywaniem na wiosnę należy być jednak bardzo ostrożnym. Chodzi o to, aby nie zmusić ich zbyt wcześnie do myślenia, że to już czas się obudzić i zacząć znowu rosnąć. Pamiętajmy, że nawet na początku kwietnia może zdarzyć się bardzo zimna noc, która przemrozi rozbudzone już liściowe pączki róż. Na dodatek z roku na rok nadejście wiosny może być wcześniejsze, albo też nieco późniejsze, jak na przykład w tym roku. Kiedy zatem odkrywać z ziemi róże w ogrodzie? Najlepiej zrobić to dopiero wtedy, gdy zaczną już kwitnąć wokół nas forsycje.

Większość roślin zimozielonych nie wymaga z naszej strony prawie żadnej wiosennej opieki. Wystarczy jedynie posprzątać obłamane z drzew i krzewów gałązki. Pod dużymi świerkami, czy też sosnami pozostawiamy natomiast opadłe suche szpilki, które stanowią doskonałą ściółkę zapobiegającą wzrostowi chwastów latem. Wiosna to natomiast najlepszy czas, aby zasilić zimozielone specjalnie dla nich przeznaczonym nawozem (ang. evergreen food), ponieważ szczególnie aktywnie rozwijają się one właśnie w tym czasie.

Mało kto o tym pamięta, ale właśnie wczesna wiosna to również doskonały czas na podjęcie w ogrodzie zwycięskiej walki z chwastami. Chociaż są one jeszcze bardzo małe, to jednak warto zacząć je już pielić. Wilgotna gleba sprawia bowiem, że znacznie łatwiej wyciągnąć je z ziemi razem z korzeniami. A wówczas nie będą one po wyrwaniu już nigdy nam odrastać. Nie wrzucajmy jednak żadnych chwastów do kompostownika. Jeżeli to zrobicie, wrócą i będą was prześladować po rozrzuceniu w ogrodzie kompostu. Do kompostownika nie wrzuca się również nigdy żadnego materiału roślinnego, który wykazuje oznaki choroby, a także pędów chwastów zakończonych torebkami nasiennymi – takie postępowanie sprawi, że chwasty mogą stać się waszym przeklętym problemem.

Rozsądnie jest też wiosną przeanalizować jakość ziemi we własnym ogrodzie. Jeśli gleba jest dobra, wystarczy dodać jedynie nieco kompostu, albo przekompostowanego obornika. Jeśli natomiast ziemia jest mocno gliniasta to trzeba dosypać do niej sporo piasku, ale również zasilić ją obornikiem. Natomiast gdy jest bardzo piaszczysta, warto pomyśleć o poprawieniu jej struktury poprzez dodanie pewnej ilości torfu. Później, w czasie sezonu wegetacyjnego można korzystać jedynie z nawozów sztucznych. Stosujmy je natychmiast, gdy tylko rośliny wykazywać zaczną oznaki słabego wzrostu.

Jakże często zapominamy zupełnie, że wiosna to również doskonały czas na dzielenie bylin oraz przesadzanie roślin. Wielu spośród nas mylnie uważa, że to tylko jesień jest najlepszym do tego okresem. Tymczasem warto zrobić to wiosną jak najszybciej, zaraz po zaobserwowaniu pierwszych symptomów nowego wzrostu rośliny. Zaskoczy to z pewnością wielu zupełnie, jak szybko odbije ona w swoim nowym miejscu, kiedy tylko sprzyjać będzie temu pogoda.

Już wczesną wiosną warto również pomyśleć o ustawieniu w odpowiednich miejscach wsparć i podpór dla wszystkich pnących się roślin. Taką już mamy naturę, że co roku kusi nas, aby nieco z tą czynnością odczekać. Naprawdę nie warto odwlekać – im szybciej je w odpowiednich miejscach ustawimy, tym łatwiej będzie nam i roślinom. Po pierwsze wyglądać będą one bardzo brzydko w pierwszych tygodniach wzrostu bez żadnych podpór, nie mówiąc o bólu głowy związanym z ich przemieszczaniem na wsparcia, kiedy to na dobre rozgoszczą się już na innych roślinach.

Na koniec jeszcze jedna, bardziej ogólna uwaga – pamiętajmy, że ściółkowanie to jedno z największych dobrodziejstw w ogrodzie: dzięki niemu oszczędzamy wodę, schładzamy korzenie roślin, dostarczamy minerały do gleby, zaduszamy chwasty itp, itd… dobrodziejstw tych jest naprawdę bez liku. Nie ma zatem żadnej wątpliwości co do tego, że każdy ogród zasługuje na solidną warstwę ściółki. Z jej wiosennym uzupełnianiem poczekajmy jednak, aż gleba nieco się nagrzeje i trochę przeschnie. Pamiętajmy też, aby wyraźnie wyznaczyć za pomocą plastikowych, czy też cementowych krawężników brzegi okalające wyściółkowane obszary – wówczas ogród będzie znacznie ładniej wyglądać. Pomoże to również w opiece nad trawnikiem, bo ściółka nie będzie się nam rozsypywała na jego obszar. Nie lekceważ zatem proszę artystycznej potęgi klarownie wyznaczonych w Twoim ogrodzie krawędzi!