Jak są sprawdzane chwilówki bez BIK? Czy warto wziąć taką gotówkę bez sprawdzania baz? Masz problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej w banku? Twoja historia kredytowa nie jest doskonała? Nie chcesz, aby informacje o pożyczce zostały odnotowane w BIK? Chwilówki bez BIK będą dobrym rozwiązaniem w każdej z tych sytuacji. Jak przebiega weryfikacja i dlaczego warto skorzystać z tej oferty? Sprawdźmy! Czy chwilówki bez BIK podlegają weryfikacji w bazach? Składając wniosek o pożyczkę, musimy pamiętać, że pożyczkodawca zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Od jej wyniku będzie zależała decyzja kredytowa. Jeżeli zdarzyło nam się spóźnić z uregulowaniem zobowiązania wobec instytucji finansowej, mogliśmy trafić do bazy BIK. W efekcie nasza zdolność kredytowa będzie obniżona. Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem mogą być chwilówki bez BIK. Należy jednak pamiętać, że pożyczkodawca ma obowiązek sprawdzić naszą zdolność kredytową. W tym celu może skorzystać z informacji udzielonych przez pożyczkobiorcę, zgromadzonych przez siebie danych lub baz informacji gospodarczej i kredytowej. Mówi o tym ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715). Obecnie w Polsce można wyróżnić 7 głównych rejestrów dłużników. Wśród nich znajdują się między innymi: BIK, BIG, KRD, ERIF. Jednocześnie należy podkreślić, że pożyczkodawca nie ma obowiązku korzystać z każdej bazy. Dlatego możemy znaleźć na rynku oferty chwilówki bez BIK, BIG, KRD, ERIF. Niektóre firmy udostępniające taki produkt decydują się często pominięcie jednej z baz, na przykład BIK. Inne zaś decydują się na wprowadzenie łagodnego scoringu, który dopuszcza otrzymanie pożyczki również przez osoby z negatywnymi wpisami. Weryfikacja zdolności kredytowej a chwilówki bez BIK Jak zostało wspomniane, pożyczkodawca ma obowiązek zweryfikować naszą zdolność kredytową. Cały proces dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich to analiza ilościowa, w której należy wziąć pod uwagę wysokość dochodu, wydatków oraz innych zobowiązań finansowych. Może się zdarzyć, że to właśnie te informacje będą miały decydujący wpływ na decyzję pożyczkodawcy. Jeżeli składamy wniosek o chwilówki bez BIK, musimy wykazać, że dzięki swoim dochodom będziemy w stanie spłacić zobowiązanie w terminie. Dopiero analiza jakościowa obejmuje historię kredytową, miejsce pracy, zawód, liczbę osób na utrzymaniu, status mieszkaniowy. Jak widać, historia naszych zobowiązań to tylko jedna ze składowych zdolności kredytowej. Dlatego też istnieje szansa na otrzymanie chwilówki bez BIK. Musimy jednak pamiętać, że żaden pożyczkodawca nie wyda pozytywnej decyzji kredytowej na wniosek osoby, która nie ma zdolności do spłaty zobowiązania w terminie! Wysokość dochodu zostanie potwierdzona dodatkowo podczas weryfikacji tożsamości. Pożyczkodawca oceni wiarygodność informacji podanych we wniosku na podstawie historii przelewów. Jeżeli nie będzie miał takiej możliwości, możemy zostać poproszeni o przedłożenie wyciągu z konta bankowego za 3 ostatnie miesiące. Do kogo skierowana jest oferta chwilówki bez BIK? Chwilówki bez BIK to oferta skierowana do osób, które mają niewielkie zadłużenie oraz wykazują zdolność i chęć do spłaty zobowiązania. Warto również zwrócić uwagę na tę ofertę, jeżeli w przeszłości mieliśmy zadłużenie, ale już je spłaciliśmy. BIK przechowuje takie informacje nawet do 5 lat od dnia spłaty zobowiązania. Trzecia grupa klientów, dla których chwilówki bez BIK mogą być szansą na otrzymanie potrzebnych pieniędzy, są osoby bez historii kredytowej. Należy pamiętać, że brak jakichkolwiek wpisów w bazach również może zadecydować o odrzuceniu wniosku. Oferty pożyczkodawców, którzy udostępniają chwilówki bez BIK, można znaleźć na stronie porównywarki pożyczek pozyczkowy-portal.pl. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

