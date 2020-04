Jaka piękna katastrofa (w czterech odsłonach) I Czasy mamy nie z tej ziemi. I to nie tylko z powodu KORONY WIARUS. Właśnie dowiedziałem się – z pewnym opóźnieniem – o podłych harcach telewizji, tej rządowej. Andrzej Seweryn obchodził jubileusz. Do programu zaprosił przyjaciół. M.in. przyjaciela Aleksandra Smolara. Władze telewizji państwowej zabroniły takich harców. Na czarnej liście znajdują się także książki Olgi Tokarczuk i filmy Agnieszki Holland. Długa jest lista cenzorów, choć cenzury jako instytucji nie ma. Przed laty prowadziłem w telewizji program „Bliżej świata”. Uczestniczyli korespondenci zagraniczni. Powiew wolności zaczął zewsząd płynąć. Dziś bryndza. II Czym się różni Polak od Europejczyka? A no tym, że Polak jest Europejczykiem wyłącznie na papierze i „ w gębie”. W tym między innymi, że gdy dziś Europejczycy zgodnie walczą z koroną-wirusem, to nasi politycy chcą przede wszystkim upiec własną pieczeń. A okazja do walki międzypartyjnej jest dziś ostrzejsza niż jakiś czas temu. I tak np. wiadomo już dziś, że jedni chcą termin wyborów przesunąć, drudzy natomiast gardłują za utrzymaniem ustalonej daty. Kto wygra? Stawiam na KORONĘWIRUSA. III Człowieka poznaje się w biedzie. Rządzący mają to w nosie. Gęby wypchali nienawiścią do wszystkich, którzy nie z nimi. Także w obliczu śmiertelnej epidemii. Nie najeźdźca nas pochłonie – Polak pozjada Polaka. Jedno jest pewne. Ci, którzy dziś zasiadają na „tronie” – i tak znajdą się na „bruku historii”. IV Anthony Quinn w cudownym filmie pt. “Grek Zorba”, na widok walącej się w gruzy wznoszonej przez niego budowli, kopalni zawołał do szefa: “widziałeś kiedyś taką piękną katastrofę?” Mimo że stracił wszystko – nie stracił wiary. I nam, którzylękają się, że pochłonie nas KORONAWIRUS potrzeba siły ducha Greka Zorby. Głowa do góry! Jerzy Klechta Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Jerzy Klechta Website Jerzy Klechta – dziennikarz prasowy i telewizyjny. W zawodzie od przeszło 50 lat. Autor ponad 20 książek. Search

