Jaki będzie rynek nieruchomości po pandemii Z cyklu: Domowe ciekawostki Wszyscy lubią wypowiadać się na temat rynku nieruchomości. Nie tylko teraz. Zawsze. Każdy ma swoją opinię. Rynek w ostatnich latach był bardzo burzliwy: dla niektórych bardzo łaskawy, bo wartość nieruchomości rosła w niesamowitym tempie, a dla innych był to temat bardzo trudny, bo wielu oddalał od możliwości kupna czegokolwiek. Taka sytuacja utrzymywała się do czasu nadejścia koronawirusa. Obecnie, wielu z nas, siedząc nieustannie w swoich domach, zastanawia się jak będzie wyglądał nasz świat po ustaniu pandemii, jak wrócić do normalności, kiedy? Opinii na każdy temat jest wiele, każdy ma swoją, a już na pewno każdy ma ukształtowaną opinię na temat nieruchomości. Otóż niektórzy twierdzą, że obecny rynek, tak rozgrzany w najbardziej aktywnym czasie dla nieruchomości, powróci niedługo do swego stanu sprzed pandemii, gdyż jest to tylko chwilowa przerwa, a rynek szybko powróci na swoje dawne tory w momencie gdy zarówno sprzedający jak i kupujący powrócą na rynek po kwarantannie. Jedno jest pewne, że rynek nieruchomości w Toronto nie uniknie ogólnej światowej tendencj spadku popytu z uwagi na rosnące bezrobocie oraz dalszą niepewność czy będzie niedługo drugi atak pandemii na jesieni. Ciekawe jaki będzie powrót naszego rynku: czy powtórzy się sytuacja po recesji z lat 2008-2009? Jest wiele opinii na ten temat, lecz nam pozostają jedynie domysły. Zazwyczaj oceniając daną nieruchomość mówimy o tzw. “wartości rynkowej”, czyli o takiej kwocie, którą możemy uzyskać w danej sytuacji rynkowej. Lecz w sytuacji zupełnie otwartego rynku. A więc musimy czekać do ponownego otwarcia się rynku, ze wszystkimi elementami podaży, popytu itd. Dopiero wtedy będziemy mogli w sposób sensowny ocenić sytuację, w tym właściwą wartość nieruchomości. W międzyczasie mamy wiele istotnych decyzji rządowych, które w sposób decydujący wpływają na sytuację na rynku. Są to odpowiednie decyzje regulujące sytuację powstałą w wyniku pandemii COVID-19. Po wielu latach bardzo dobrej prosperity na rynku wynajmu, zwłaszcza tego krótkoterminowego, typu Airbnb, nagle zatrzymanie wynajmu z uwagi na niemożność podróżowania na pewno spowoduje pewne perturbacje, gdyż wielu małych inwestorów nie będzie stać na spłatę pożyczki hipotecznej, a więc może się to przyczynić do zwiększenia podaży, zwłaszcza mieszkań w wysokościowcach, a co za tym idzie, zatrzymanie wzrostu cen lub nawet ich spadek. Już widać dużo więcej ogłszeń wynajmu na takich stronach jak Kijiji czy Craigslist, co jest dobrą nowiną dla wynajmujących. Na pewno ceny wynajmu również zostaną skorygowane w dół, a przecież do tej pory w większości przypadków było po kilka ofert na jedno mieszkanie. A więc już widać wpływ pandemii na rynek, ale jest to dopiero początek. Spodziewam się większego wysypu mieszkań do sprzedaży, a także znacznego zmniejszenia zainteresowania kupnem nowobudowanych apartamentowców: po pierwsze, rezygnacji inwestorów, po drugie zmniejszenia zainteresowania klientów, którzy stracili pracę. Oczywiście nie są to zbyt dobre wieści dla niektórych właścicieli, natomiast dla wynajmujących oraz kupujących, jak najbardziej. Wszystkich zainteresowanych kupnem, sprzedażą oraz wynajmem, proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511, email: house4usteam@gmail.com, oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.house4us.ca, gdzie znajdziecie wszelkie informacje. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd,Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

