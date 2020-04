Jakie jest pochodzenie koronawirusa? WHO: informacje wskazują na pochodzenie zwierzęce patogenu. Choć teraz dostępne informacje wskazują na pochodzenie zwierzęce patogenu, to precyzyjnie nie możemy tego jeszcze okreslić – mówi Takeshi Kasai, rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w regionie zachodniego Pacyfiku, podkreślając, że żadne państwo dziś nie jest bezpieczne. Kasai odpowiedział w ten sposób podczas wtorkowej konferencji prasowej na pytanie dotyczące mnożących się spekulacji dotyczących źródła pandemii koronawirusa. Prezydent USA Donald Trump i jego stronnicy sugerowali, że wirus mógł “uciec” z laboratorium instytutu wirusologii w chińskim mieście Wuhan, gdzie prowadzono m.in. badania nad koronawirusami u nietoperzy. MSZ Chin dementował te plotki, powołując się na stanowisko WHO mówiące, że nie ma dowodów, by wirus był syntetycznie stworzony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

