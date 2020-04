Jakie środki bezpieczeństwa przeciwko pandemii koronawirusa wdrożyły kraje UE? Rządy na całym świecie wdrożyły szereg rozwiązań mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W wielu krajach znacząco ograniczone są wolności obywatelskie w celu radykalnego zminimalizowania częstotliwości kontaktów między ludźmi. 17 marca liderzy UE zdecydowali się zamknąć granice przed obywatelami krajów spoza Unii. Ale w obrębie wspólnoty zakres i czas wprowadzenia różnych restrykcji znacznie się od siebie różnią. Największe różnice widać w szybkości wprowadzenia ograniczeń w poruszaniu się licząc od momentu pojawienia się pierwszej ofiary śmiertelnej wirusa. Dziennikarze POLITICO sprawdzili te ograniczenia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.