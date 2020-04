Jarosław Gowin w sporze z liderem PiS. Będą kolejne dymisje w rządzie? Jarosław Kaczyński dąży do politycznej marginalizacji Jarosława Gowina. Między innymi dlatego PiS chciało przeciągnąć jego ludzi na swoją stronę. To brutalna gra o wpływy i pełnię władzy w czasach pandemii. Stawką są wybory prezydenckie. Odchodzący z rządu wicepremier i lider Porozumienia – stawiając twarde weto Jarosławowi Kaczyńskiemu – sprzeciwił się organizacji wyborów 10 maja i podał się do dymisji. Za nim rezygnację złożył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. Chcieli to zrobić także – jak słyszymy – inni politycy związani z Jarosławem Gowinem– w geście lojalności. Ale odchodzący z rządu wicepremier i minister nauki się nie zgodził. Chciał, żeby jego ludzie zostali w rządzie. Czy w obliczu zmieniającej się jak w kalejdoskopie sytuacji politycznej w Polsce – i napięć w obozie Zjednoczonej Prawicy – “posypią” się jednak w najbliższym czasie kolejne dymisje? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

