Jarosław Kaczyński na Cmentarzu Powązkowskim. Kuria się tłumaczy, – Jeśli dzwonią najwyższe czynniki państwowe i gdy chodzi o rocznicę katastrofy smoleńskiej, trudno powiedzieć “nie” – mówi o wizycie prezesa PiS na Powązkach rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej. Jarosław Kaczyński pojawił się w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Spoczywa tam jego matka. Nekropolia w tym okresie była jednak zamknięta decyzją Archidiecezji Warszawskiej. Prezesa PiS jednak wpuszczono. Politycy partii bronią swojego szefa argumentując, że dostał pozwolenie na wjazd na teren cmentarza oraz na wizytę. W rozmowie z “Faktem” kuria tłumaczy swoją decyzję. Przekonuje, że pozwolenie wydał zarząd nekropolii. – Nie obwiniałbym księdza proboszcza ani zarządu o zły przykład. Jeśli dzwonią najwyższe czynniki państwowe i gdy chodzi o rocznicę katastrofy smoleńskiej, trudno powiedzieć “nie” – przekonuje rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

