Jerzy Stępień: Polska w rękach groźnej sekty Przyznam, że od pewnego czasu patrzę na większość rządzącą jak na sektę religijną, która ma guru. Jak wiadomo, w sekcie wszyscy muszą się podporządkować i mamy tak w obecnej sytuacji. Sekta ma też swoich najwyższych kapłanów, ma swoją świątynię – to specjalna willa wykupiona obok tej prezesa i tam podobno są relikwie zmarłego brata, czyli sarkofag, który został podmieniony w wyniku ekshumacji. Miejmy świadomość, że znaleźliśmy się w rękach groźnej sekty, która nie myśli, jest zdana na łaskę i niełaskę swojego guru – mówi nam Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. – Dziś liczy się nie norma konstytucyjna, a wola rządzących. Jak będą chcieli, bo im to będzie pasować, to się zastosują, a jak nie, to nie będą. Mamy do czynienia już nie z władzą, która funkcjonuje w porządku konstytucyjnym, tylko w oparciu o swoją czystą wolę. To dyktatura – podkreśla JUSTYNA KOĆ: PiS chce, aby wybory 10 maja miały formę głosowania korespondencyjnego. Jak pan to ocenia? JERZY STĘPIEŃ: Od wielu lat opowiadałem się za wprowadzeniem głosowania korespondencyjnego, a nawet elektronicznego, uznając, że jesteśmy nawet zapóźnieni w stosunku do innych krajów. Jednak tego rodzaju głosowanie trzeba by wprowadzać z poszanowaniem wszelkich procedur legislacyjnych i po odpowiednim przygotowaniu społeczeństwa. To wcale nie jest proste i wymaga także przezwyciężenia bariery psychologicznej. Ludzie się obawiają fałszerstw albo po prostu bałaganu czy tego, że poczta nie sprosta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

