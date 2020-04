Jest porozumienie UE ws. pakietu wspierającego gospodarki w związku z kryzysem Ministrowie finansów państw UE wypracowali porozumienie w sprawie planu ratunkowego, który ma być odpowiedzią na kryzys, wywołany przez pandemię koronawirusa. Pakiet ma mieć wartość do 500 mld euro. Na razie nie ma zgody na euroobligacje. – Dziś zgodziliśmy się ws. trzech siatek bezpieczeństwa i planu ożywienia, aby zapewnić, że będziemy razem odnotowywać wzrost gospodarczy, gdy wirus będzie już za nami – powiedział podczas telekonferencji prasowej szef eurogrupy Mario Centeno. Ministrowie zgodzili się na wartą 100 mld euro inicjatywę SURE, która ma wspierać utrzymywanie miejsc pracy, fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o wartości 200 mld euro dla oraz specjalne narzędzie kryzysowe (Pandemic Crisis Support) związane z pandemią o wartości 2 proc. PKB krajów eurolandu (ok. 240 mld euro) w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

