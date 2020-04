Justin Trudeau mówi, że nowe przepisy dotyczące kontroli broni w Kanadzie będą wkrótce wprowadzone Rząd federalny Kanady robi wszystko, co w jego mocy, aby wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące kontroli broni po masowej strzelaninie, która spowodowała w weekend śmierć co najmniej 19 osób w Nowej Szkocji. Premier Justin Trudeau powtórzył we wtorek podczas codziennej konferencji prasowej na temat COVID-19, że jego administracja idzie zgodnie z obietnicą, wprowadzając nowe przepisy mające na celu ograniczenie użycia broni palnej. „Oczywiście wszyscy boimy się po tragedii w Nowej Szkocji i teraz skupiamy się na wspieraniu tych rodzin” – powiedział o tragedii w Portapique, gdy zapytano go, jak szybko Kanadyjczycy mogą spodziewać się uchwalenia nowych przepisów dotyczących kontroli broni. „Jeśli chodzi o przepisy dotyczące kontroli broni, podjęliśmy silne zobowiązania, aby postępować z tym szybko” – kontynuował. „Byliśmy o krok od wprowadzenia ich, zanim Parlament został zawieszony z powodu COVID-19, i teraz czekamy na właściwy moment, aby ją przyspieszyć”. Trudeau nie powiedział, czy jego rząd zaczeka na powrót parlamentu, czy też projekt ustawy może zostać natychmiast wprowadzony do nowej ograniczonej wersji parlamentu. Powiedział jednak, że oczekuje, że zakaz stosowania karabinów szturmowych będzie jednym z pierwszych środków wprowadzonych po wznowieniu Parlamentu. „Przepisy dotyczące zakazu karabinów szturmowych były prawie gotowe do wprowadzenia, kiedy Parlament zawiesił posiedzenia, więc spodziewam się, że będzie to pierwszy środek, jaki przedstawimy” – powiedział we wtorek rano premier dziennikarzom przed Rideau Cottage. „Oczywiście, gdy dowiadujemy się więcej o tej strasznej tragedii w Nowej Szkocji, będziemy nadal zastanawiać się, w jaki sposób możemy pomóc Kanadyjczykom zachować bezpieczeństwo w ich społecznościach i domach w całym kraju”. „Tragedia w Nowej Szkocji po prostu wzmacnia i podkreśla, jak ważne jest dla nas kontynuowanie działań na rzecz wzmocnienia kontroli broni w tym kraju”, kontynuował Trudeau. „I zrobimy to w odpowiednim czasie”. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

