Już nie tylko zapalenie płuc. Nowe powikłania COVID-19. Amerykańscy, włoscy i chińscy lekarze zaobserwowali nowy rodzaj komplikacji spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Poza zapaleniem płuc w skrajnych przypadkach u pacjentów z COVID-19 może dojść do obrzęku mózgu. To prowadzić może, zdaniem medyków, do tworzenia się krwiaków, krwawienia wewnątrzczaszkowego, a także zaniku niektórych komórek mózgowych. Opisywane są dwa przypadki ze Stanów Zjednoczonych: 74-letniego mężczyzny i 58-letniej kobiety oraz na znane lekarzom przypadki z Włoch i Chin. We wszystkich z nich zaobserwowano, że efektem zakażenia koronawirusem jest nie tylko zapalenie płuc, ale także obrzęk mózgu. Gazeta wspomina także o innym przypadku, 70-latka z Florydy, o którym napisał z kolei amerykański "The New York Times". Mężczyzna przez zakażenie koronawirusem tymczasowo przestał mówić co pokazuje, że choroba zaatakowała ośrodek mowy w jego mózgu.

