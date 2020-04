Już ponad 300 ofiar koronawirusa w Polsce Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy bilans ofiar i wykrytych nowych zakażonych koronawirusem w Polsce. Niestety, dane te nie są optymistyczne. W ciągu ostatniej doby zmarło łącznie 28 osób. Tym samym liczba ofiar Covid-19 przekroczyła w naszym kraju barierę 300. Resort zdrowia poinformował o 147 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (54), dolnośląskiego (36), śląskiego (20),

łódzkiego (18), podlaskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), małopolskiego (4),

opolskiego (2), świętokrzyskiego (2), podkarpackiego (1) i wielkopolskiego (1). Podano także informację o śmierci 22 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 71-K Wrocław, 88-K, 79-K Oleśnica, 88-K Kędzierzyn-Koźle, 70-M Grudziądz, 67-M, 84-M Poznań, 89-K Katowice, 89-K Racibórz, 87-M Tychy, 60-K, 77-M, 46-M, 78-M, 61-M Radom, 75-K, 65-M, 79-K, 86-K, 75-M, 53-K, 69-M Warszawa. Większość osób miała choroby współistniejące.

