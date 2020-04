Już ponad milion potwierdzonych przypadków koronawirusa w USA Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore wydał najnowszy bilans, z którego wynika, że od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem. W USA wykonano ponad 5,5 miliona testów. Niestety zmarło ponad 56 tys. osób. W żadnym innym państwie świata nie zdiagnozowano tylu przypadków koronawirusa. Druga pod tym względem Hiszpania – jak podaje Uniwersytet – ma ok. 232 tys. pozytywnych wyników. Trzecie na liście są Włochy z ok. 200 tys. wykrytych przypadków. Statystycznie na 100 tys. mieszkańców USA przypadają 302 pozytywne wyniki testu. W Hiszpanii to 451, we Włoszech 330, a w Wielkiej Brytanii 236 – wynika z bilansu prowadzonego przez dziennik “New York Times”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.