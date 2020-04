Kaczyński zagroził Sasinowi dymisją? Wyciekły kulisy przygotowań do wyborów. “Ani kroku wstecz” – miał powiedzieć ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Joanna Miziołek z “Wprost” opisuje kulisy ustaleń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w kwestii majowych wyborów prezydenckich. Jak twierdzi informator tygodnika, prezes PiS już zapowiedział swoim współpracownikom, że wyciągnie konsekwencje, jeśli zawiodą przy organizacji głosowania. Jak ustalił “Wprost”, szczególnie zagrożony ma być Jacek Sasin – wicepremier i minister aktywów państwowych. Jarosław Kaczyński (a przecież podobno to kompetencje szefa rządu) miał Sasinowi zagrozić dymisją, jeśli głosowanie korespondencyjne zakończy się porażką. Dlaczego PiS tak bardzo upiera się przy wyborach prezydenckich w maju? Dlaczego nie ma zamiaru zgodzić się na głosowanie np. jesienią? Bo to mogłoby oznaczać porażkę Andrzeja Dudy – przyznaje anonimowo polityk partii rządzącej. Jeszcze w marcu Kaczyński był skłonny zgodzić się na przesunięcie terminu głosowania na jesień, ale dziś to już wykluczone. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

