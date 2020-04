Kaczyński ma plan B, gdyby opozycji udało się zablokować wybory 10 maja Prezes PiS jest przekonany, że mało który z posłów Porozumienia Jarosława Gowina sprzeciwi się planom majowych wyborów prezydenckich w środku pandemii. Liczy też, że w szeregach opozycji zabraknie mobilizacji. Ale – jak pisze w “Gazecie Wyborczej” Dominika Wielowieyska – na wszelki wypadek szykuje plan B, gdyby jednak opozycji udało się zablokować majowe głosowanie. “Ani kroku wstecz” – taki komunikat w kwestii wyborów w maju miał przekazać działaczom PiS Jarosław Kaczyński. Prezes partii rządzącej miał już zapowiedzieć współpracownikom, że wyciągnie konsekwencje, jeśli zawiodą przy organizacji głosowania. Jackowi Sasinowi Kaczyński miał grozić dymisją. Choć ustawa pozwalająca na wybory korespondencyjne jeszcze nie wyszła z Senatu, przygotowania do głosowania prowadzone są pełną parą. Trwa m.in. drukowanie kart wyborczych. Widać, że prezes PiS postawił wszystko na jedną kartę. A co, jeśli plan tzw. dobrej zmiany nie wypali? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

