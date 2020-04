Kanadyjczycy są w przeważającej mierze zadowoleni z działań swoich rządów wobec COVID-19 Agencja Léger opublikowała najnowsze dane, które pokazują, że ​​Kanadyjczycy są coraz bardziej zadowoleni z postępowania rządu federalnego w kryzysie COFID-19 i że premierzy prowincji w całym kraju uzyskują najwyższe oceny. Na pytanie: „Czy do dziś jesteś zadowolony ze środków wprowadzonych przez rząd prowincji w celu zwalczania pandemii COVID-19?”, nieco ponad 80% Kanadyjczyków twierdzi, że są w pewnym stopniu lub bardzo zadowoleni ze swojego rządu prowincyjnego. Nawet jeśli podzielimy wyniki według prowincji, oprócz Quebecu, gdzie dotychczasowe postępowanie premiera François Legaulta zostało ocenione prawie jednomyślne pozytywnie (95 procent), najniższy wynik uzyskał Jason Kenney, premier Alberty (65 procent). Jeśli chodzi o sposób radzenia sobie z kryzysem przez rząd federalny, nieco ponad 70% Kanadyjczyków twierdzi, że są oni w pewnym stopniu lub bardzo zadowoleni z rządu federalnego. W Kanadzie Atlantyckiej prawie 90% Kanadyjczyków jest zadowolonych z rządu federalnego. W Ontario, Kolumbii Brytyjskiej i na preriach trzy czwarte jest zadowolonych. I chociaż ogólne zadowolenie z władz federalnych jest niższe zarówno w Albercie, jak i w Quebecu, nadal około dwie trzecie wyborców w tych prowincjach jest zadowolonych. Biorąc pod uwagę, że dane agencji Léger wykazywały zadowolenie z federalnych liberałów w Quebecu zaledwie nieco ponad 40% na początku marca, obecnie widać, że ocena działań premiera Justina Trudeau wzrosła w oczach mieszkańców tej prowincji znacznie. Zmienły się też bardzo oceny dwóch głównych partii: liberałowie osiągają średnio 37 procent poparcia, a konserwatyści 30 procent. Pod koniec marca EKOS Research Associates wykazał, że poparcie dla liberałów jest na poziomie 40 procent, o 11 punktów przed konserwatystami. W wyborach federalnych zeszłej jesieni konserwatyści zdobyli jeden procent więcej głosów niż liberałowie. W prowincjach liberałowie mają miażdżącą przewagę. W Ontario poparcie dla liberałow jest na poziomie 46 procent, 17 punktów przed konserwatystami. W Quebecu Bloc Québécois i liberałowie są popierani przez 30%. Liberałowie nadal dominują w Kanadzie Atlantyckiej. konserwatyści nadal prowadzą na Preriach i w Albercie. Z pewnością nie po raz pierwszy zarządzanie kryzysowe pomogło w ocenie partii rządzącej w opinii publicznej. Z bieżących danych możemy wyciągnąć wniosek, że większość Kanadyjczyków jest zadowolona ze swojej klasy politycznej. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

