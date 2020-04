Kanadyjczyk pokazuje, jak wąskie chodniki utrudniają utrzymywanie dystansu społecznego Daniel Rotsztain postanowił pokazać, jak niewystarczająco szerokie są chodniki w Toronto do utrzymywania wymaganego przez władze miasta dystansu społecznego. Miejski geograf, artysta i pisarz skonstruował “Social Distance Machine”, która obnaża postanowienia sterników największego miasta w stanie Ontario, dotyczące restrykcji podczas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Idea projektu jest tymczasowe udostępnienie pieszym ulic metropolii, a przede wszystkim popularnej Yonge Street. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.