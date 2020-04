Kanadyjski helikopter zaginął na Morzu Śródziemnym Kanadyjski helikopter wojskowy, który brał udział w operacji NATO na Morzu Śródziemnym, zaginął w środę na morzu między Grecją a Włochami. Śmigłowiec służący w grupie zadaniowej marynarki wojennej NATO uczestniczył w misji na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Kontakt z maszyną utracono podczas ćwiczeń. Trwają poszukiwania członków załogi – poinformowały kanadyjskie siły zbrojne. Lokalne greckie media podają, że na pokładzie helikoptera było sześciu członków załogi, z morza wyłowiono jedno ciało, pięć osób jest poszukiwanych. Grecki państwowy kanał telewizyjny ERT poinformował, że śmigłowiec wystartował z kanadyjskiej fregaty, która bierze udział w operacji sojuszu mającej na celu “powstrzymanie rosyjskiej agresji w Europie Wschodniej”. “Potwierdzamy, że doszło do zdarzenia z udziałem helikoptera, z okrętu pod dowództwem NATO” – poinformowało dowództwo sił Paktu Północnoatlantyckiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.