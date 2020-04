Kandydatura Marka Jakubiaka zagrożona? PKW ma wątpliwości ws. podpisów poparcia. Błyskawiczne zebranie podpisów przez Marka Jakubiaka z Federacji dla Rzeczypospolitej zaskoczyło wielu Polaków. Teraz Roman Giertych przedstawił fragment pisma, które otrzymał od PKW. Wynika z niego, że podpisy pod kandydaturą Jakubiaka zostaną zgłoszone do… Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Marek Jakubiak, który w grudniu założył partię Federacja dla Rzeczypospolitej, jeszcze niedawno alarmował PKW o trudnościach w zbieraniu podpisów poparcia w czasie pandemii koronawirusa. Apelował do Andrzeja Dudy o przełożenie wyborów prezydenckich, po czym dzień później okazało się, że polityk… sam zebrał już ponad 100 tys. podpisów, potrzebnych do rejestracji swojej kandydatury. Wzbudziło to wśród wielu wątpliwości, jak politykowi wcześniej znanemu z Kukiz’15 i Konfederacji, udało się dokonać tego w takim tempie. W środę po południu Roman Giertych poinformował na Twitterze, że otrzymał pismo z Państwowej Komisji Wyborczej. Dotyczy ona właśnie kandydatury Marka Jakubiaka w wyborach prezydenckich. Okazało się, że mogło dojść do… nieprawidłowości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

