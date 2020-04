Kardiolodzy biją na alarm. “Obawiamy się najgorszego”. Dziennie umiera w Polsce około 1000 osób, ale nie z powodu pandemii. Na ogół przyczyną jest rak i choroby serca. Przed pandemią zmartwieniem były kolejki do lekarzy i czekanie na zabiegi. Teraz zabiegi są przekładane, ale w końcu muszą się odbyć. Lekarze alarmują – potrzebny jest plan na czas po pandemii. Michał Adamski ma ostrą niewydolność serca. Potrzebuje przeszczepu. Zanim znajdzie się dawca, w miarę normalne życie miało umożliwić mu wszczepienie specjalnej pompy. – Powiem szczerze, dość mocno byłem załamany – mówi pan Michał. W marcu miał być już po operacji. Z powodu pandemii przekładano ją już kilkukrotnie. Pan Michał nie wychodzi z domu, bo nie ma siły chodzić po schodach, a przecież koronawirus nie sprawił, że ludzie nie chorują już na nic innego. Pandemia nie zmienia statystyk. W Polsce główną przyczyną śmierci wciąż są choroby nowotworowe i sercowo-naczyniowe. Rocznie to czterysta tysięcy zgonów. Dziennie – około tysiąca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

