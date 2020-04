Kardynał George Pell wychodzi na wolność Kardynał George Pell, który był oskarżony o molestowanie dzieci, może wyjść na wolność. Sąd Najwyższy w Australii podjął decyzję ws. jego apelacji. W sędziów istnieje możliwość, że “skazano niewinnego człowieka”. Kardynał George Pell, australijski duchowny wychodzi na wolność po wyroku Sądu Najwyższego, który zajął się jego apelacją. Były skarbnik Watykanu był oskarżony o pedofilię. To najstarszy i najwyższy rangą duchowny oskarżony o ten proceder. Pell od dwóch lat walczył przed australijskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok niższej instancji i skazał go na karę więzienia. Teraz ten wyrok został uchylony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

