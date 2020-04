“Katastrofa na bezprecedensową skalę”. Obawy o Afrykę w obliczu pandemii. Reid Wilson, autor książki o eboli, ostrzega, że mimo młodego społeczeństwa i dość niskiej liczby wykrytych zakażeń, koronawirus może zebrać w Afryce krwawe żniwo. Kraje kontynentu mogą być osamotnione w swojej walce, gdyż reszta świata skupiona jest na ograniczaniu pandemii u siebie. Wilson, korespondent portalu The Hill, ostrzega w artykule, że Afrykę może czekać “katastrofa na bezprecedensową skalę”. Dotychczas na Czarnym Lądzie odnotowano zaledwie 6,5 tys. zakażeń. To mniej niż liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Portugalii. W rzeczywistości liczba infekcji jest prawdopodobnie znacznie wyższa, gdyż nie przeprowadza się wystarczającej liczby testów, a większość mieszkańców nie ma dostępu do służby zdrowia. “Wiele osób leczy się samodzielne lub wspomaga się ziołami, więc nie mamy pełnego obrazu sytuacji” – tłumaczy były minister robót publicznych Liberii Gyude Moore, cytowany w artykule. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

