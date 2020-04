Katastrofalna sytuacja na rynku pracy w USA Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o ponad 5,2 miliona – poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 5,5 mln. – Kiedy wstrzymujesz gospodarkę, tak naprawdę gasisz światło w całym kraju. Poza sklepami spożywczymi i wszystkim, co można kupić w internecie, naprawdę niewiele się dzieje w życiu gospodarczym USA – powiedział Joshua Shapiro, główny ekonomista USA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

