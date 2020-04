Kidawa-Błońska: pseudowybory korespondencyjne Ktoś musi powiedzieć Polakom prawdę o zagrożeniach związanych z głosowaniem korespondencyjnym – powiedziała we Włocławku kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreśliła, że maj nie jest dobrym czasem na “pseudowybory korespondencyjne”. Kidawa-Błońska stwierdziła na konferencji prasowej, że ktoś musi powiedzieć Polakom prawdę o zagrożeniach związanych z głosowaniem korespondencyjnych, dlatego jej sztab przygotowuje spoty w tej sprawie. – Maj nie jest dobrym czasem na “pseudowybory korespondencyjne”. Rząd powinien chronić ludzi, a nie pchać ich do wyborów – powiedziała wicemarszałek Sejmu. Jak dodała, nawet członkowie PiS nie chcą iść na wybory, o czym świadczą doniesienia dotyczące prognozowanej, bardzo małej frekwencji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

