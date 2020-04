Kidawa-Błońska: Wyobrażam sobie Gowina jako marszałka Gowin marszałkiem Sejmu, koniec rządów PiS? – Mogę sobie to wyobrazić. Wymagałoby to żelaznej dyscypliny wszystkich posłów opozycji. Czekamy na głosowanie – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem. – Chciałabym zaproponować wielką debatę o nowej Polsce, ponieważ wiem, że nie da się już wrócić do tego, co było. Pandemia jest przełomowym wydarzeniem w historii Zachodu i jako politycy musimy mieć solidny pomysł na to, jak ułożyć sprawy społeczne i gospodarcze potem. Rozpocząć debatę o wizji Polski po kryzysie – podkreśla PRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ: Wybory w maju zablokowane, Jarosław Gowin marszałkiem Sejmu, być może koniec rządu PiS – czy taki scenariusz jest realny? Wszystko jest dogadane? MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA: Zbyt długo jestem w polityce, żeby dziś orzekać o czymś, co może być potwierdzone dopiero wówczas, gdy przyjdzie czas głosowania w Sejmie nad ustawą odesłaną z Senatu. Wtedy wszystko będzie jasne, kto jak się zachowa. Różne rozmowy się toczą, padają rozmaite deklaracje i zapewnienia, ale na weryfikację musimy poczekać. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

