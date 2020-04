Kiedy warto zaciągnąć szybką pożyczkę Pożyczki pozabankowe kojarzą się z wysokimi opłatami i często są traktowane jako „zło konieczne” dla osób z problemami finansowymi. Czy jednak tylko one mogą odnieść korzyści ze współpracy z firmami z sektorami pozabankowego? Niezupełnie. Oto kilka przypadków, w których warto rozważyć zaciągnięcie szybkiej pożyczki. Brak stałego lub legalnego zatrudnienia Osoby, które nieregularnie wykonują zlecenia na podstawie umów cywilno-prawnych albo o dzieło, mają większe trudności z otrzymaniem kredytu niż pracownicy zatrudnieni na etacie. W tej sytuacji pożyczkę można uzyskać wyłącznie w firmach z sektora pozabankowego, które nie przywiązują wagi do formy zatrudnienia. Wiele podmiotów nie wymaga nawet przedstawiania oświadczenia o dochodach – wystarczy własnoręcznie napisane zaświadczenie. Z tego względu również osoby pracujące „na czarno”, bez żadnej umowy mają szanse na otrzymanie pożyczki. Niskie dochody Zarobki, które uniemożliwiają zaciągnięcie kredytu w banku, nie stanowią problemu w przypadku firm z sektora pozabankowego. W praktyce nawet osoby bezrobotne mogą zadłużyć się na niewielką kwotę, nie przedstawiając żadnych dokumentów, które potwierdzają wysokość zarobków. Zła sytuacja finansowa Nawet stałe dochody mogą być zbyt niskie, żeby zaciągnąć kredyt w banku. Zdarza się, że wnioski słabo uposażonych pracowników czy przedsiębiorców, którzy niedawno zaczęli działalność gospodarczą, są negatywnie rozpatrywane przez banki, w związku z czym nie pozostaje im nic innego jak skorzystanie z pożyczki pozabankowej. Wiek 18-20 lat Osoby w wieku od 18 do 20 lat, mimo że formalnie są dorosłe i odpowiadają wyłącznie za siebie, w praktyce są traktowane przez banki surowiej niż starsi klienci. I choć nie we wszystkich firmach z sektora pozabankowego uda im się pożyczyć pieniądze, to niektóre oferty są przeznaczane także dla nich. Więcej o warunkach, które trzeba spełnić, żeby zaciągnąć pożyczkę w firmie z sektora pozabankowego, można przeczytać pod adresem https://zwierciadlo.pl/lifestyle/jakie-warunki-trzeba-spelnic-aby-otrzymac-pozyczke-pozabankowa. Nagła potrzeba Formalności związane z pozyskaniem kredytu bankowego trwają kilka dni, podczas gdy szybką pożyczkę można otrzymać nawet w ciągu 15 min. To doskonałe rozwiązane dla osób, które potrzebują natychmiastowego dopływu gotówki. Co więcej, niektóre firmy pożyczkowe działają przez całą dobę, a także w weekendy, podczas gdy banki są otwarte wyłącznie w dni robocze. Błyskawiczne pożyczki można znaleźć w porównywarce internetowej sowafinansowa.pl, która gromadzi wiele interesujących ofert, pozwalając na ich łatwe i szybkie zestawienie ze sobą. Negatywna historia kredytowa Niespłacone raty, przestarzałe kredyty czy nieuregulowane rachunki mogą być powodem umieszczenia imienia i nazwiska klienta na liście nierzetelnych dłużników. W praktyce oznacza to brak możliwości zaciągnięcia kredytu, jednak nie wyklucza pożyczki pozabankowej. Niektóre firmy z tego sektora obsługują bowiem klientów z negatywną historią kredytową, jednak należy pamiętać, że z tego powodu ustalają wyższe opłaty. Chęć pożyczenia za darmo Kredyty zawsze są objęte opłatami – jeśli nie prowizją, to oprocentowaniem, tymczasem pożyczki z sektora pozabankowego mogą być całkowicie darmowe. Oferty, w ramach których oddaje się dokładnie tyle, ile wynosi początkowe zadłużenie, są dostępne dla klientów, którzy po raz pierwszy korzystają z usług danej firmy. Darmową pożyczkę można zaciągnąć na 30 lub 45 dni, ale w przypadku niedotrzymania terminu uregulowania ostatniej raty zostaje ona objęta wysokimi opłatami i przestaje być darmowa. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

