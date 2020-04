KO.press z nagrodą Freedom of Expression 2020 za obronę wolności słowa w Polsce Dostaliśmy olbrzymie wyróżnienie – nagrodę za obronę wolności słowa. To także ważny sygnał, że świat widzi zagrożenie dla demokracji i docenia rolę niezależnych mediów w Polsce. Dedykujemy ją Wam, Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki, bo razem tworzymy OKO.press. Gratulujemy naszym konkurentom z Hongkongu, Wenezueli i Burundi, dzielnym obrońcom wolnego słowa OKO.press otrzymało prestiżową nagrodę Wolności Wypowiedzi 2020 w kategorii media przyznawaną przez Index on Censorship! To olbrzymie wyróżnienie dla naszej redakcji i zaskakująca forma docenienia naszej pracy. Jesteśmy wzruszeni i onieśmieleni, ponieważ konkurenci o ten prestiżowy tytuł, pracujący w Hong Kongu, Wenezueli i Burundi, co dzień muszą się mierzyć z większymi niż my naciskami ze strony władzy, a nawet z zagrożeniem własnego zdrowia i życia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

