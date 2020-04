Koalicja Obywatelska składa do NIK wniosek ws. przygotowań do wyborów Koalicja Obywatelska chce, by NIK zbadała, czy rząd rozpoczął przygotowania do wyborów prezydenckich zgodnie z prawem. – Jest to afera o charakterze kryminalnym – twierdzi Kamila Gasiuk-Pihowicz. – Składamy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie legalności działań obciążających finanse publiczne, podjęte przez Kancelarię Premiera, Ministerstwo Aktywów Państwowych i konkretne spółki Skarbu Państwa – poinformowała na konferencji Kamila Gasiuk-Pihowicz. Posłanka dodała, ze jej zdaniem mamy do czynienia z “aferą o charakterze kryminalnym”. Wtórował jej Robert Kropiwnicki. Polityk uważa, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin “uparcie dążą do likwidacji wolnych wyborów w Polsce z uporem godnym pionierów radzieckich, którzy utrwalali komunistyczną władz”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

