Koalicjanci Zjednoczonej Prawicy idą na czołowe zderzenie Stopień braku zaufania i wzajemnej niechęci pomiędzy politykami obozu prawicy oznacza, że na tę chwilę możliwe są w zasadzie wszystkie scenariusze rozwoju sytuacji – od wyborów w maju, przez zmianę konstytucji, aż po upadek rządu i nowe wybory parlamentarne. Konflikt pomiędzy Jarosławem Gowinem i popierającymi go posłami Porozumienia a Prawem i Sprawiedliwością jest – jak wynika z informacji Onetu – dużo głębszy niż widać to w mediach. Rozmawialiśmy o tym z politykami zarówno PiS, jak i Porozumienia. Najważniejsi politycy Porozumienia w rozmowie z Onetem wymieniają eurodeputowanego tej partii Adama Bielana i posła Jacka Żalka jako głównych sprawców podziałów w Porozumieniu. To oni w uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim mają dążyć do rozbicia ugrupowania. Zarówno Adam Bielan jak i Jacek Żalek mają, według naszych źródeł, "być już emocjonalnie poza partią i de facto w PiS". WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja

