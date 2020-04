Kolejna tragiczna doba w USA Aż o 2 tys. 751 zwiększył się w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych – wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA z powodu COVID-19 zmarło 44 845 osób. W całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ok. 40 tys. przypadków potwierdzonej obecności SARS-CoV-2. W poprzednim dobowym bilansie odnotowano przyrost o ok. 25 tys. Łącznie w USA zdiagnozowano już 824 tys. przypadki zakażenia na ponad 4,1 mln przeprowadzonych testów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

